Haldun Dormen'e veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Haldun Dormen'e veda

Haldun Dormen\'e veda
25.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

HAYATINI kaybeden sanatçı Haldun Dormen için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Dormen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Dormen için bugün Harbiye Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Formen, gelini Ayşe Arman, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu ve sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Dormen'in sevenleri katıldı. Dormen'in cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören sonrası öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyordu. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

'HAYATLA, SANATLA VE İNSANLA KURDUĞU ÇOK DERİN BİR İLİŞKİYDİ'

Oğlu Ömer Dormen, "Türk tiyatrosunun duayeni hocaların hocası herkesin Haldun abisi, hocası, can dostu ama Halit'in dediği gibi o benim babamdı. Tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı, aksine; azmiyle, enerjisiyle, o kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi bu tutkunun bir parçası yaptı. Ama yüzeysel değil, hayata gerçekten inanarak ve tutunarak yaşadı. Bir şeye inandı mı, sonuna kadar arkasında durdu, asla vazgeçmedi. Ailesine bazen inatçı gelirdi ama aslında bu hayatla, sanatla ve insanla kurduğu çok derin bir ilişkiydi, bir güven ilişkisiydi" ifadelerini kullandı

'PERDE HİÇ KAPANMAYACAK'

Ömer Dormen, "Dopdolu yaşamayı severdi. Hiçbir hayatı ertelemedi, sonuna kadar kucaklamasını bildi. Onun için bugün burada onun gidişine üzülmekten çok, onun bize bıraktığı o güzel anıları, enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzipliğini, o sevgi dolu kalbini hatırlayıp gülümseyelim. Babam cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görürdü. Dolayısıyla gençlere tiyatro eğitimini vermek onun en büyük misyonlarından bir tanesiydi. Hayata bakışın, duruşun, bize öğrettiklerin hep benimle ve yüzlerce kardeşimle birlikte olacak. Bize yol göstermeye devam edecek. hayatıyla yaşamaya devam edecek. Seni çok seviyorum. Perde hiç kapanmayacak" dedi.

'BEN HALDUN ABİNİN HAYATINA DOKUNDUĞU BİNLERCE ÇOCUKTAN BİRİYİM'

Törende konuşan oyuncu Halit Ergenç, "Ben Haldun abinin hayatına dokunduğu binlerce çocuktan biriyim. Bana yol gösterdi. Önümüzde yeni ufuklar açtı. Pek çok büyük tiyatro insanı gelip geçti ülkemizden, dünyadan da öyle. Ama ben zannetmiyorum Haldun Dormen kadar çok insanla bu kadar çok nüfusla temas etmiş, onları yüreklendirmiş, hayatlarında kendilerini gerçekleştirmek için şans vermiş başka bir kişi yok. Ben de onlardan biriyim ve çok şanslıyım. Bugün burada sizin karşınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun Abi sayesindedir. Her şeye, herkese rağmen bana inandığı ve benim üzerime hiç tahmin etmeyeceğim birtakım sorumluluklar yükleyip 'Hadi yap' dediği için. Yapmakla başlar her şey ve Haldun Abi bunu çok güzel yapan bir insandı herkes için" şeklinde konuştu.

'BEN YÖNETMENİMİ, ROL ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Oyuncu Nevra Serezli, "Haldun Dormen'in Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Çok üzgünüm çünkü çok şey kaybettim. Ben geçmişimi kaybettim. Ben hocamı kaybettim. Ben yönetmenimi, rol arkadaşımı kaybettim. Ben yazarımı kaybettim. Ben dostumu kaybettim. Ben eğlendiğim insanı, dertleştiğim, fikir aldığım insanı kaybettim. En önemlisi mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim" dedi.

Kaynak: DHA

Haldun Dormen, Edirnekapı, Teşvikiye, Güncel, Kültür, Tören, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haldun Dormen'e veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti

13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:18:36. #7.11#
SON DAKİKA: Haldun Dormen'e veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.