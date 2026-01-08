Halep'te Gerilim: Türkiye'den Destek İzni - Son Dakika
Halep'te Gerilim: Türkiye'den Destek İzni

Halep\'te Gerilim: Türkiye\'den Destek İzni
08.01.2026 14:27
MSB, Suriye hükümeti talep ederse Halep'teki çatışmalarda Türkiye'nin destek sağlayacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye geçiş hükümetine bağlı ordu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında gerilimin tırmandığı Halep'te, Şam'ın talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını söyledi.

Bakanlık tarafından 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, dört kişinin öldürülmesi ve 18 kişinin yaralanmasının ardından Suriye hükümetinin Halep'te "terörle mücadele operasyonu" başlattığı belirtildi.

Bakanlık operasyonun "tamamıyla" Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

SDG, çatışmalarda Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gibi grupların yer aldığını iddia ediyor. Bu gruplar, Esad'ın devrilmesinin ardından Şam yönetimine bağlı orduya katılacaklarını açıklamışlardı.

MSB'nin açıklamasında Türkiye'nin Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

"Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini" desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Halep'te son durum ne?

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te, Şam yönetimi ve SDG arasında üç gündür devam eden çatışmalarda iki taraftan da hayatını kaybedenler oldu.

Saldırılarla ilgili taraflar birbirini suçluyor.

Halep'te askeri varlığının olmadığını söyleyen SDG, Şam yönetiminin sivil nüfusu hedef aldığını iddia ediyor.

Şam yönetimi, Halep'te Kürt nüfusunun ağırlıklı olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini sınırlı askeri bölge ilan etti.

Hükümete bağlı ordu, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde yerel saatle 13:30'da SDG hedeflerine yönelik saldırılara başlayacağını açıkladı.

Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açılan iki insani koridor üzerinden sivillerin güvenli tahliyesinin sağlandığı belirtildi.

Yetkililer 45 binden fazla kişinin Halep şehrini terk ettiğini açıkladı.

Şam yönetimine bağlı SANA haber ajansına göre bu mahallelerde yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

SDG'nin omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, YPG'yi, "PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: BBC

