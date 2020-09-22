Halfeti'de 50 kişilik temizlik görevlisi alımı için kura yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 50 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Okullarda görevlendirilmek üzere 50 temizlik elemanı için 275 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 50 kişi belirlendi.