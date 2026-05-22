Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak

Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak
22.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlik ve zabıta ekiplerinden oluşan 674 personel, ilçe genelinde görev yapacak. Kurban kesim alanlarında hijyen çalışmaları artırılırken, vatandaşlara ücretsiz kurban poşeti dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Haliliye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahada aktif görev yapacak. Vatandaşların bayramı huzur, güven ve hijyen içerisinde geçirebilmesi amacıyla hazırlanan çalışma planında yüzlerce personel ve çok sayıda araç görev alacak. Belediye ekipleri özellikle kurban kesim alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun mesai harcayacak.

550 PERSONEL VE 125 ARAÇLA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince 550 personel ve 125 araçlık geniş filosuyla ilçe genelinde hizmet verecek. Çalışmalarda 40 çöp kamyonu, 15 arazöz, 10 traktör, 6 kepçe, 13 kamyon ve 16 süpürge aracı aktif olarak kullanılacak. Kurban kesim alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla 120 adet kanca, el arabası, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerleri de hazır hale getirildi. Bayram boyunca oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçebilmek için ekiplerin vardiyalı şekilde görev yapacağı belirtildi. Özellikle yoğun kullanım alanlarında temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, kötü koku ve görüntü oluşmaması adına mazgal temizliği çalışmalarının da önceden tamamlandığı kaydedildi.

Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak

ZABITA EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA DENETİMDE OLACAK

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de Kurban Bayramı boyunca 124 personelle sahada görev yapacak. Ekipler, kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçe genelinde denetim ve düzen çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten yetkililer, özellikle yoğun noktalarda ekiplerin aktif görev yapacağını ifade etti. Zabıta ekipleri, kurban kesim alanlarının düzenli kullanımı, çevre temizliği ve vatandaş güvenliği konusunda koordineli çalışma yürütecek. Bayram süresince oluşabilecek sorunlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla ekiplerin sürekli sahada olacağı bildirildi.

VATANDAŞLARA 8 TON KURBAN POŞETİ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Haliliye Belediyesi tarafından bayram namazının hemen ardından cami çıkışlarında ve kurban kesim alanlarında vatandaşlara toplam 8 ton kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacak. Belediye yetkilileri, çevre temizliği ve hijyen açısından poşet kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlardan da duyarlı davranmalarını istedi. Öte yandan Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi de bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorun ve talepleri “444 22 63” numaralı çağrı merkezi üzerinden belediyeye iletebilecek.

Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak

HALİLİYE BELEDİYESİ: “TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için tüm ekiplerin sahada olacağı vurgulandı. Belediye ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, özellikle kurban kesim alanlarında hijyen, düzen ve çevre temizliğinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

Haliliye Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Haliliye Belediyesi Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Gazze’ye umut taşırken İsrail’in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:26:01. #7.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.