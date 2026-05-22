Haliliye Belediyesi bayram mesaisinde: 674 personel sahada olacak

Haliliye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahada aktif görev yapacak. Vatandaşların bayramı huzur, güven ve hijyen içerisinde geçirebilmesi amacıyla hazırlanan çalışma planında yüzlerce personel ve çok sayıda araç görev alacak. Belediye ekipleri özellikle kurban kesim alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun mesai harcayacak.

550 PERSONEL VE 125 ARAÇLA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince 550 personel ve 125 araçlık geniş filosuyla ilçe genelinde hizmet verecek. Çalışmalarda 40 çöp kamyonu, 15 arazöz, 10 traktör, 6 kepçe, 13 kamyon ve 16 süpürge aracı aktif olarak kullanılacak. Kurban kesim alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla 120 adet kanca, el arabası, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerleri de hazır hale getirildi. Bayram boyunca oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçebilmek için ekiplerin vardiyalı şekilde görev yapacağı belirtildi. Özellikle yoğun kullanım alanlarında temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, kötü koku ve görüntü oluşmaması adına mazgal temizliği çalışmalarının da önceden tamamlandığı kaydedildi.

ZABITA EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA DENETİMDE OLACAK

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de Kurban Bayramı boyunca 124 personelle sahada görev yapacak. Ekipler, kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçe genelinde denetim ve düzen çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten yetkililer, özellikle yoğun noktalarda ekiplerin aktif görev yapacağını ifade etti. Zabıta ekipleri, kurban kesim alanlarının düzenli kullanımı, çevre temizliği ve vatandaş güvenliği konusunda koordineli çalışma yürütecek. Bayram süresince oluşabilecek sorunlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla ekiplerin sürekli sahada olacağı bildirildi.

VATANDAŞLARA 8 TON KURBAN POŞETİ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Haliliye Belediyesi tarafından bayram namazının hemen ardından cami çıkışlarında ve kurban kesim alanlarında vatandaşlara toplam 8 ton kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacak. Belediye yetkilileri, çevre temizliği ve hijyen açısından poşet kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlardan da duyarlı davranmalarını istedi. Öte yandan Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi de bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorun ve talepleri “444 22 63” numaralı çağrı merkezi üzerinden belediyeye iletebilecek.

HALİLİYE BELEDİYESİ: “TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için tüm ekiplerin sahada olacağı vurgulandı. Belediye ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, özellikle kurban kesim alanlarında hijyen, düzen ve çevre temizliğinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.