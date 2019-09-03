Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara: "Göçmen Sağlığı Merkezleri ile mazlumların yanındayız"

SAMSUN (İHA) – Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Sağlık Bakanlığı olarak sundukları Göçmen Sağlığı Merkezleri hizmeti ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlara millet olarak nasıl sahip çıktıklarını, zor günde nasıl mazlumların yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.



Kara, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen "Sıhhat Projesi" kapsamında düzenlenen eğitime katılmak için Samsun'a geldi. Çobanlı Aile Sağlığı Merkezi, Canik Göçmen Sağlığı Merkezi, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi, Mevlana Aile Sağlığı Merkezi, İlkadım KETEM, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve OMÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında verilen sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirerek buralarda görev yapan sağlık çalışanlarıyla istişarelerde bulunan Kara, birimlerin çalışmalarıyla ilgili olarak Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'tan bilgi aldı.



"Mazlumların yanındayız"



Canik 1 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi ziyaretinde muayene olan geçici koruma kapsamındaki hastalarla da görüşen Doç. Dr. Kara, "Ülkesini yaşadıkları hayati tehlike nedeniyle terk etmek zorunda kalan geçici koruma kapsamındaki kişiler için Sağlık Bakanlığımız tarafından açılan Göçmen Sağlığı Merkezleri bizim için büyük önem arz ediyor. Bu merkezlerde başvuran hastalara Suriye asıllı bir hekim ve iki yardımcı sağlık personeli ve tercümanla birlikte birinci kademe teşhis, tedavi, rehabilitasyon, aşı ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini sunuyoruz. Canik Göçmen Sağlığı Merkezi de bu kapsamda hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı olarak sunduğumuz bu hizmetle ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insanlara millet olarak nasıl sahip çıktığımızı, zor günde nasıl mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Bu önemli hizmeti sunduğu için hem burada görev yapan arkadaşlarımıza hem de tüm sağlık ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretlerden sonra İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileriyle bir araya gelen Kara, ilde sunulan halk sağlığı hizmetlerini ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da yöneticilerden bilgi aldı. Ziyarette ayrıca, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Emre Çağan ve Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik de hazır bulundu. - SAMSUN