Halkapınar'da "Cuma Pandemi Farkındalığı" etkinliği - Son Dakika

Halkapınar'da, Konya Büyükşehir Belediyesince "Cuma Pandemi Farkındalığı" etkinliği düzenlendi.

Cuma namazı sonrasında Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger'in de katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, iş yerleri, pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıtıldı, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Bakkal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, bir yandan da vatandaşları koruyucu önlemleri almaları konusunda uyarıyor. Bu çalışmalarımızda bizlere büyük destek sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, Halkapınarlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.