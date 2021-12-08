Halterde bronz madalya - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 17 Aralık 2021 tarihlerine kadar devam edecek Halter Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıkan 55 kiloda Muammer Şahin, bronz madalyanın sahibi oldu.

51 ülkeden 393 sporcunun katılımı ile başlayan şampiyonada 55 kiloda A grubunda 9 sporcu madalya için mücadele etti. Milli sporcu Muammer Şahin koparmada 116 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Şahin ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar gerçekleştirerek madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etti.

Dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan Muammer Şahin'i ve antrenörleri kutlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsabakadaki tüm sporculara da başarılar diledi.

(İHA)