Son Dakika Haberleri: Haluk Dursun'un ismi Şükran köyünde yaşatılacak
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Haluk Dursun'un ismi Şükran köyünde yaşatılacak

30 dakika önce

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'nün "Büyük Ustalar Çınarlığı"nda yaşatılacak.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'nün "Büyük Ustalar Çınarlığı"nda yaşatılacak.


Sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran köyündeki çınarlıkta, üç gün önce memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Prof. Dursun'un adının yaşatılması için fidan dikildi.

Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatçılar olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Dursun'un vefatının Türk kültür hayatı için önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Taşdiken, "Haluk Dursun hem yakın dönem tarihi, hem Türk uygarlık tarihi konularında Türkiye'de gerçek bir değerdi. Bir kayıptır vefatı. Türkiye'de değerleri sağcıdır, solcudur, İslamcıdır, laiktir, ya da sosyal demokrattır ayrımı yapmadan, gerçek anlamda, hangi çizgide durursa dursun, ciddi çalışmalar yapmış, eserler vermiş, gerek bilimsel anlamda, gerek sanatsal anlamda eserler vermiş değerlerimizi hiç ayırt etmeden biz burada onlara hem saygılarımızı sunmak hem de yaptıkları için bir teşekkür babında bir çınar ağacı dikiyoruz. Vefat etmiş bütün değerlerimizi de bu şekilde rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Taşdiken ve köyde bulunan sanatçılar dikilen çınar ağacının etrafına sırayla toprak atıp, fidana ilk can suyunu verdi.

Haluk Dursun, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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