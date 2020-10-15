Hamas: İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı, normalleşme anlaşmalarının sonucudur - Son Dakika

Hamas: İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı, normalleşme anlaşmalarının sonucudur

15.10.2020 23:43
Hamas: İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı, normalleşme anlaşmalarının sonucudur, System.String[]

Hamas, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasının, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasının, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, normalleşme anlaşmalarından bulduğu cesaretle bu adımı atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı, normalleşme anlaşmalarının bir sonucudur." dedi.

Normalleşme anlaşmalarının, "Filistin halkına karşı daha çok suç işlenmesi konusunda bir teşvik unsuru" olacağı yönünde daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını aktaran Kasım, İsrail'in aldığı bu kararın, Filistin halkına yönelik saldırıların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Konut inşası kararı, bazı Arapların, normalleşme anlaşmalarını haklı göstermek adına Filistinlileri suçlamaya, İsrail'i temize çıkarmaya çalışan konuşmalarının da bir sonucudur." ifadesini kullanan Kasım, İsrail'le normalleşen ülkelerin, normalleşme anlaşmasının, Yahudi yerleşim birimi inşasını durduracağı yönündeki iddialarının da yalanlanmış olduğunu söyledi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'dan (Barış Şimdi) bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun, dün ve bugünkü toplantılarında, Batı Şeria'daki onlarca Yahudi yerleşim biriminde 4 bin 948 konutun inşasını onayladığı belirtilmişti.

Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı kaydedilmişti.

Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı, normalleşme anlaşmalarının sonucudur - Son Dakika

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