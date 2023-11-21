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Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkese ulaşmaya yakınız - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkese ulaşmaya yakınız

Gazze'de dünyanın gözleri önünde yaşanan İsrail katliamında 13 binden fazla insan öldürüldü. Taraflar arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürdürülürken; Hamas lideri İsmail Heniyye İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakın olduklarını belirtti.

21.11.2023 06:07

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında 46 gün geride kaldı. Kentte 13 binden fazla can öldürülürken Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

"ANLAŞMAYA YAKINLAŞTIK"

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi. Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

Hamas lideri Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını bildirdi
İsmail Heniyye

"DETAYLAR İLERLEYEN SAATLERDE AÇIKLANACAK"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." dedi. Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.

GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkese ulaşmaya yakınız

CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkese ulaşmaya yakınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkese ulaşmaya yakınız - Son Dakika
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