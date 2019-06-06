Son Dakika Haberleri: Harbiye Şelaleleri'ne bayram ilgisi
Son Dakika Güncel Haber

Harbiye Şelaleleri'ne bayram ilgisi

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelaleleri'nde yoğunluk yaşandı.

Harbiye Şelaleleri'ne bayram ilgisi, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelaleleri'nde yoğunluk yaşandı.
Mitolojik bir hikayeye de sahip olan, defne, kavak ve çam ağaçları arasındaki güzelliğiyle dikkati çeken Harbiye Şelaleleri, tatilin uğrak noktaları arasında yer aldı.
Vatandaşların bazıları şelalelerin olduğu alanda bol bol fotoğraf çektirirken, bazıları da suyun içerisine kurulan masalarda yemeklerini yemeği tercih etti.
Şelalelerin olduğu yerde kurulan stantlarda alışveriş de yapan vatandaşlar, yöreye özgü olan taşlardan yapılmış hediyelik eşyalardan aldı.
Gaziantep'ten ailesiyle birlikte şelaleleri gezmeye gelen Halit Kaya, Hatay'ın çok güzel bir yer olduğunu belirterek, bu güzellikleri değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Yusuf Poyraz da bayram tatillerini değerlendirmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan Hatay'a geldiklerini dile getirdi.
Sıcak bir yaz gününde güzel bir şelalede olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Poyraz, "Hatay'da böyle bir yer olması çok güzel. Burayı çok beğendik." dedi.
Osmaniye'den gelen Özge Dönmez de Hatay'a ikinci kez geldiğini ve kentin değerlerini çok beğendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Hatay, Defne, Harbiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı - HATAY 41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harbiye Şelaleleri'ne bayram ilgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]