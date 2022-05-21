Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı - Son Dakika
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Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı

21.05.2022 14:19

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozova kentinde yenilenen kültür merkezi dün Rus füzesiyle vuruldu. Olayda bir çocuk 7 kişi yaralandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada Lozova kentindeki kültür merkezinin yakın zamanda yenilendiğini belirterek dün öğleden sonra Rus füzesiyle vurulduğunu belirtti. Olayda 11 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kültür merkezinin vurulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
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Kaynak: DHA

Ukrayna, Harkiv, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı - Son Dakika
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