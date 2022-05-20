Hasada Başlayan Manisalı Kiraz Üreticisi Dertli: "Maliyeti 22 Lira, Pazarda 15 Lira. Böyle Giderse Ağaçta Bırakacağım"

Manisa'da hasada başlayan kiraz üreticileri dertli. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e sıkıntılarını anlatan üreticiler, "Kirazın maliyeti 20-22 lira, ama pazarda 15 liraya satılıyor. Böyle devam ederse toplamayacağım ağaçta bırakacağım. Herkes ağlıyor, bir tek hükümet ağlamıyor" dedi. Tarım Sigortaları Havuzu'nun da (TARSİM) doğal afetlerde zararlarını karşılamadığını belirten üreticiler, "Çiftçinin kanını pire gibi emiyor bunlar" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kiraz üreticileriyle bir araya geldi. Salihli kirazının daha önceki yıllarda 5 dolar civarında fiyatlandırılarak ihraç edildiğini söyleyen üretici, "Bu seneki kura göre Salihli kirazının kilosu 5 dolardan 80 lira etmesi gerekiyor. Daha Salihli kirazı çıkmadı. Bütün ümitler Salihli kirazında" dedi.

Bir diğer üretici de tarım sigortası yaptırdığını belirterek, "Çatlak için yapıyorum. O diyor ki, 'Doluya verdik biz' diyor. Dolu için yapıyorum 'çatlak için vermedik, dolu için verdik' diyor. Yapsam da ben bir şey beklemiyorum ondan. Doğal afet olsa da yine gelmiyor. Daha önce yaptık, denedik olmadı" dedi.

"MALİYETİ 22 LİRA, PAZARDA 15 LİRAYA SATILIYOR"

Girdi maliyetlerinden de yakınan üretici, "Bu sene şükrediyorum. Diyorum 40 liradan düşmezse ben para kazanacağım. Bu senenin kilosunda kirazın bize maliyeti 22 liraya kadar var, ilacı, gübresi. Pazarda şu kirazın kilosu 15 lira" diye konuştu.

Daha önce besicilik yaptığını, ancak 30 senelik ahırının kapısına kilit vurduğunu belirten Zaim Cangöz de şunları söyledi:

"BÖYLE DEVAM EDERSE AĞAÇTA BIRAKACAĞIM"

"Şeftali işi yapıyoruz, hayvancılık işi yapıyoruz. Hayvancılığı bıraktık. 30 sene kilitlenmeyen damı kilitledik. Bu sene de kökünden sattık. Geçen sene kooperatife 20-25 bin lira borcum vardı. Bu sene 90 bin lira borcum var. Aynı araziyi ektik, aynı miktarda ilaç ve gübre kullandık ama fark 70 bin lira. Geçen seneye göre bu kiraz en az 80-90 bin lira. Bizim Salihli dediğimiz kirazı da 150-200 bin liraya yakın satmamız lazım ki aynı maliyeti yakalayabilelim. Geçen sene 40 bin liraya kiraz sattım. Bu sene daha yeni başladık. 15 bin lira. Eğer böyle devam ederse kirazı toplamayacağım, ağaçta bırakacağım. Herkes ağlıyor. Bir tek hükümet ağlamıyor."

"TARSİM ÇİFTÇİNİN KANINI EMİYOR"

TARSİM sigortasına ilişkin şikayetlerini de anlatan Cangöz, "Geçenlerde soğuklar vardı. Ben de erik vardı. Sigorta yaptım. Çağırdım sigortacıları gelin bakın dedim, soğuk acayip… Çiçekte tutmazsın, yağmurda tutmazsın, ne zaman tutacaksın sen bu raporu? Ama TARSİM cebine atıyor. Gidiyorsun kooperatife mecburen seni TARSİM sigortası yaptırıyor. TARSİM yaparsan faiz daha düşük olur. Eğer TARSİM'li olmazsan faizi daha yüksek" diye konuştu.

"TARSİM, sigorta yapmaya mecbur bırakıyor, ama hasarı ödemiyor" diyen Başevirgen'in "Çiftçi TARSİM'den memnun mu" sorusu üzerine Cangöz, "Yok ya, çiftçinin kanını pire gibi emiyor bunlar" dedi.