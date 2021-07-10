Hasanpaşa Gazhanesi, "Müze Gazhane" olarak kapılarını açtı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2015 yılında restorasyonu başlatılarak müze ve kültür merkezine dönüştürülmesi planlanan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı, Müze Gazhane ismiyle İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Tarihi alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra sanatseverlerin katılımıyla hizmete açıldı.

İstanbul Kent Orkestrası'nın konseriyle açılan törende konuşan İmamoğlu, 130 yıllık endüstri mirasını kültür sanat hayatına katmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata, bilime ışık olacak." dedi

Müzede sürekli insanı içine çeken programlar düzenleyeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Müze Gazhane'nin bu muhteşem tarihi atmosferde sunduğu deneyimlerle, tüm İstanbul'da sosyal hayatın merkezi haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, göreve geldiklerinde kaba inşaatı tamamlanmış olan projeyi başlatan merhum eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür ederek yeni bir vizyonla Hasanpaşa Gazhanesini bugünkü kültür sanat ve bilim kampüsüne dönüştürdüklerini belirtti.

Yedikule Gazhanesi'nin de kültür-sanat hayatına katılacağını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kültürün, sanatın, yaşamın sevinci ve umut kaynağı olduğunu her zaman biliyor ve hissediyoruz. Çocuklarımızın bu güzel kentte, yaratıcı bir geleceğe sahip olmaları için, en değerli ihtiyaç duydukları şeylerin başında, kültür ve sanatla buluşmaları olduğunun farkındayız. Bu boyutuyla İstanbul'un hak ettiği değere, o yaratıcı insanlara fırsat tanıyan alanlara kavuşması için, çok bilimsel, teknik ve anlamlı bir süreci İstanbullulara hediye edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Hasanpaşa Gazhanesi'ni bugünlere kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, "Müze Gazhane, İstanbullulara armağan edilmiş büyük bir endüstriyel miras alanıdır. Burası programlarıyla bir açık alan olarak düzenlendi ama içerisinde iklim müzesi, karikatür müzesi, bir sanat sergisi ve galeri alanı, kütüphanesi ek binaları ve kültür sanat yeme içme alanlarıyla beraber aslında bir yaşam havzası." değerlendirmesinde bulundu.

Polat, Müze Gazhane'nin yeni nesil bir kültür merkezi olduğunu vurgulayarak, burada ilerleyen günler içerisinde İBB'nin kültür birimlerinin yoğun etkinlik programlarıyla kültür sanat odağı oluşturacağını dile getirdi.

Konuşmaların yapıldığı açılış törenin ardından etkinlik tarihi makinelerin çalışması, ışık ve lazer gösterisiyle son buldu.

Hasanpaşa Gazhanesi ve Müze Gazhane

Osmanlı endüstriyel mirasının önemli örneklerinden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1891 yılında Anadolu Yakası'nın havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 1993 yılında İstanbul'da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla üretime son vererek atıl halde bırakıldı.

Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık endüstri mirasında; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanlar yer alıyor.