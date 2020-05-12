Hasene Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Genel Merkezi Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bünyesindeki Hasene Internationa tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Hasene International Derneği, yeni tıp koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri ve mülteciler için yaptığı insani yardımları sürdürüyor.

Bu kapsamda, Dernek tarafından Akçakale Kaymakamlığı'na gönderilen bin 700 gıda kolisi Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kaymakam Hamza Özer, yapılan yardımlardan dolayı Hasene International Derneği'ne ve hayırseverlere teşekkür etti.