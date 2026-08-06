Hastane çatısında "Azrail" paniği: Siyahlara bürünüp hastaları izledi - Son Dakika
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Hastane çatısında "Azrail" paniği: Siyahlara bürünüp hastaları izledi

Hastane çatısında "Azrail" paniği: Siyahlara bürünüp hastaları izledi
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Galler'deki bir hastanenin çatısına üzerinde siyah pelerin ve elinde orakla çıkan 26 yaşındaki Leon Gillespie, hasta ve çalışanlara korku dolu 50 dakika yaşattı. Ürkütücü görüntüsüyle çevredeki vatandaşlar tarafından "Azrail"e benzetilen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Mahkemede "Azrail değil, kargaydım" savunması yapan ve geçmişte hırsızlık suçları da bulunan Gillespie, para cezasına çarptırıldı.

Galler'de bir hastanenin çatısına siyah pelerin ve elindeki orakla çıkan 26 yaşındaki Leon Gillespie, hastalar ve sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Çatıda yaklaşık 50 dakika kalan şahıs, çevredekiler tarafından "Azrail"e benzetildi. Mahkeme tarafından para cezasına çarptırılan Gillespie'nin daha önce hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.

HASTANE ÇATISINDA KORKU DOLU ANLAR

Olay, Galler'in St Asaph kentinde bulunan Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi'nde meydana geldi. Siyah pelerin giyerek ve elinde orakla hastane çatısına çıkan 26 yaşındaki Leon Gillespie, hastaları ve sağlık çalışanlarını uzun süre izleyerek çevrede büyük paniğe neden oldu.

Hastane çatısında

Çatıda siyahlara bürünmüş şekilde hareketsiz duran ve zaman zaman garip sesler çıkaran şahsı gören çok sayıda kişi, ürkütücü görüntüsü nedeniyle onu "Azrail"e benzetti. Korku dolu anlar yaşayan ziyaretçiler durumu polise bildirirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 dakika boyunca çatıda kalan Gillespie, ekiplerin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan Gillespie, çıkarıldığı mahkemede kamu düzenini bozduğu suçlamasını kabul etti. Mahkeme, sanığa 200 sterlin para cezası verirken, ayrıca yargılama giderleri ile tazminat ödemesine de hükmetti.

Hastane çatısında

"AZRAİL DEĞİL, KARGAYDIM" SAVUNMASI

Mahkemede ilginç bir savunma yapan Gillespie, insanların kendisini "Azrail" sandığını ancak aslında bir karga kostümü giydiğini öne sürdü. Ancak bu savunma mahkeme tarafından kabul görmedi.

HIRSIZLIK GEÇMİŞİ DE ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sırasında Leon Gillespie'nin daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Sanığın, bir evcil hayvan mağazasından kedi maması ve kedi kumu, ayrıca bir marketten yiyecek ve içecek çaldığını da mahkemede kabul ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından hastane yönetimi, olayın hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları arasında büyük tedirginliğe neden olduğunu belirterek güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı. Yerel basında geniş yer bulan olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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Son Dakika İngiltere Hastane çatısında 'Azrail' paniği: Siyahlara bürünüp hastaları izledi - Son Dakika

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