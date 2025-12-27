Cinsiyeti 'kız' olarak kayıtlara geçti, aile şikayetçi oldu - Son Dakika
Cinsiyeti 'kız' olarak kayıtlara geçti, aile şikayetçi oldu

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 12:59  Güncelleme: 15:13
Haberin Videosunu İzleyin
Cinsiyeti \'kız\' olarak kayıtlara geçti, aile şikayetçi oldu
Haber Videosu

Şanlıurfa'da 7 ay önce ambulansta doğum yapan Adile Akdağ'ın bebeği Mert Asaf, hastanede kız olarak kaydedildi. Çocuklarının cinsiyet kaydının düzeltilmesi için mücadele verdiklerini belirten anne, "Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Şanlıurfa'da 7 ay önce dünyaya gelen Mert Asaf, hastanede 'kız' olarak kayda geçirildi. Nüfus cüzdanında da cinsiyeti kız olarak düzenlenen bebeğin ailesi şikayetçi oldu.

Olay, 3 Mayıs'ta Akçakale ilçesinde meydana geldi. İlk bebeğine hamile olan Adile Akdağ'ın (24) doğum sancılarının artması üzerine ailesi ambulans çağırdı. Akdağ, hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebek Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan anne ve bebeği taburcu edildi. Hastanedeki işlemleri tamamlayan aile, e-Devlet üzerinden aldıkları doğum raporunda çocuklarının hastanede kız olarak kaydedildiğini gördü. Bunun üzerine nüfus müdürlüğünde de yapılan kimlik kaydı da kız olarak düzenlendi. Akdağ ailesi, 7 aydır çocuklarının cinsiyet kaydının düzeltilmesi için mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

"KİMSE FARK ETMEDİ"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Adile Akdağ, ambulansta doğumunun gerçekleştiğini ifade ederek sonrasında yapılan bir hatadan dolayı oğlu Mert Asaf'ın kız olarak kaydedildiğini söyledi. Akdağ, "3 Mayıs 2025'te ambulansta doğum yaptım. Daha sonra bizi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Eşim doğum raporunu almadan nüfus müdürlüğüne gidip kimlik çıkardı. Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş. Kimse fark etmedi. Oysa benim bebeğim erkek. Adını Mert Asaf koyduk. Daha sonra durumu fark edip şikayetçi olduk" dedi.

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku kimliği görünce yaşadı

"DEFALARCA BAŞVURU YAPTIK"

Mert Asaf'ın babası Yasin Akdağ bebeklerinin doğumundan 2 gün sonra kimlikte kız olarak göründüğünü fark ettiklerini söyledi. Akdağ, 7 aydır mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, "Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Defalarca başvuru yaptık. Bebeğimizin muayene olması gerekiyor. Ancak rapor almak için bizi Gaziantep ya da Diyarbakır'a yönlendiriyorlar. Maddi imkanımız yok. Yetkililerden, bebeğimizin cinsiyet kaydının düzeltilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cinsiyeti 'kız' olarak kayıtlara geçti, aile şikayetçi oldu

SON DAKİKA: Cinsiyeti 'kız' olarak kayıtlara geçti, aile şikayetçi oldu - Son Dakika
