Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı - Son Dakika
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Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı

Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Ağabey Yılmaz, ''Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

ANJİYO İŞLEMİNE ALINDI

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi <a class='keyword-sd' href='/can-yilmaz/' title='Can Yılmaz'>Can Yılmaz</a> açıkladı

AĞABEYİNDEN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz"

Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı

BAKAN MEMİŞOĞLU: GENEL DURUMU İYİ 

Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi. 

Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı


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Son Dakika Cem Yılmaz Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı - Son Dakika

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