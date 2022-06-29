Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Tarihi İsimlerini Yaşatacak Adım - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Tarihi İsimlerini Yaşatacak Adım

29.06.2022 16:16
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Tarihi İsimlerini Yaşatacak Adım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alan Hatay Devleti yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Savaş, Hatay Devleti'nin önderlerinin isimlerinin, Hatay'ın önemli noktalarına verileceğini bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alan Hatay Devleti yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Savaş, Hatay'ın tarihi isimlerinin kentin önemli noktalarına verileceğini bildirdi.

Savaş sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

"29 Haziran 1939 Fransa işgaline karşı direnişin ardından kurulan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldığı gündür.

Hatay halkı olarak atalarımızın karşı verdiği özverili mücadeleyi unutmadık, unutmayacağız. İsimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak üzere milli mücadele kahramanlarından, halkın işgalden kurtuluş umudunu ayakta tutan Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in adını, Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olan HBB Spor Kompleksimize vermek istiyoruz.

Henüz 18 yaşındayken Antakya'da Türk Ocağı kuran, Cenevre'deki Hatay Devleti müzakerelerini yürüten Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek'in adını HBB HATMEK Kompleksimize ve uzun yıllar halkın vekili olarak Hatay'ın haklarını arayan Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen'in adını, EXPO alanındaki amfi tiyatromuza vermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Bizlere şanlı bir tarih mirası bırakan başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Konu, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında oylamaya sunulacak.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Lütfü Savaş, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Tarihi İsimlerini Yaşatacak Adım - Son Dakika

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