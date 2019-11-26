Son Dakika Haberleri: Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
Son Dakika Güncel Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu - Son Dakika

Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu.

Atatürk Caddesi üzerinde temizlik çalışmaları yapan belediye personeli, bacakları kesilmiş kedi ölüsüne rastladı. Kedi ölüsü, İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından sahildeki boş bir alana gömüldü.

Ölü kediyi bulan temizlik işçisi Abdulselam İpek, AA muhabirine, kedinin yanına hareketsiz durduğu için gittiğini, daha sonra dört ayağının kesilmiş olduğunu fark ettiğini anlatarak "Çöp toplayan arkadaşlar geldi alacaktı, ben de o esnafa resmini çektim. İnanılmaz bir şey bende şok oldum." dedi.

Öte yandan bacakları kesilen sokak kedisini daha önce besleyen 66 yaşındaki Fadime Bastık, hayvanın ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen kedinin adının "Boncuk" olduğu ve kediye günlük yemek verdiğini söyleyen Bastık, "Ben gece gündüz bunlara bakıyorum. Yazın eve dahi gitmiyorum. Benim hayatımda bunlardan başka kimse yok. Ne istediler kedimden, zaten konuşamıyor." ifadelerini kullandı.

Bastık, kedinin ölmesine neden olanlardan şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.

Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]