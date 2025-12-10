İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
10.12.2025 00:51  Güncelleme: 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Haber Videosu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak müdahale ettiği kavga, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek sokakları savaş alanına çevirdi. Taşların havada uçuştuğu, sopaların kullanıldığı ve bıçakların çekildiği olayda 43 yaşındaki İ.K. bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık karıştı. Olayda T.A., R.K., Y.K., Y.K., Y.A. ve A.K. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Müdahale sırasında bir görevli de yüzüne isabet eden taş nedeniyle çenesinden hafif yaralandı.

Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Jandarma, Altınözü, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Kavga, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

00:55
Galatasaray, Monaco’dan eli boş döndü
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü
00:52
Barrack: Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400’den çıkmalı
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı
23:38
Bakan Şimşek ipucunu verdi Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 02:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.