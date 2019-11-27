Son Dakika Haberleri: Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darbedenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerden Velit A'yı kentte saklandığı adreste, firari şüpheli Ahmet A'yı da Mardin'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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