Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı

Ekipler şüphelilerden Velit A'yı kentte saklandığı adreste, firari şüpheli Ahmet A'yı da Mardin 'de yakaladı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darbedenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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