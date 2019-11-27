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Hatay'da başgardiyanı darbeden 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başgardiyanı darbeden 2 şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darbedenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerden Velit A'yı kentte saklandığı adreste, firari şüpheli Ahmet A'yı da Mardin'de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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