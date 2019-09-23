Hatay'da geçici koruma altındaki çocuklara gezi

Hatay'ın Payas ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) kapsamında farklı ilçelerden gelen öğrenciler için Şanlıurfa gezisi düzenlendi.

Program kapsamında geziye, İskenderun, Payas, Reyhanlı, Hassa, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Altınözü, Arsuz ilçelerinden katılan geçici koruma altındaki 340 Suriyeli öğrenci, Balıklıgöl ve Halfeti'de tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Koçulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezinin çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal anlamda hayata adaptasyonlarını artırmak için gayret ettiklerini ifade eden Koçulu, "Geçici koruma altındaki 340 Suriyeli öğrencimiz Şanlıurfa'da tarihi mekanları gezerek güzel vakit geçirdiler. Savaşın en çok etkilediği çocukların yüzlerinin gülmesi ve topluma kazandırılması için çeşitli etkinlik ve projeler yapmaya devam edeceğiz." dedi.