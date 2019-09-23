Son Dakika Haberleri: Hatay'da geçici koruma altındaki çocuklara gezi
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da geçici koruma altındaki çocuklara gezi

24 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) kapsamında farklı ilçelerden gelen öğrenciler için Şanlıurfa gezisi düzenlendi.

Hatay'da geçici koruma altındaki çocuklara gezi, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) kapsamında farklı ilçelerden gelen öğrenciler için Şanlıurfa gezisi düzenlendi.

Program kapsamında geziye, İskenderun, Payas, Reyhanlı, Hassa, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Altınözü, Arsuz ilçelerinden katılan geçici koruma altındaki 340 Suriyeli öğrenci, Balıklıgöl ve Halfeti'de tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Koçulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezinin çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal anlamda hayata adaptasyonlarını artırmak için gayret ettiklerini ifade eden Koçulu, "Geçici koruma altındaki 340 Suriyeli öğrencimiz Şanlıurfa'da tarihi mekanları gezerek güzel vakit geçirdiler. Savaşın en çok etkilediği çocukların yüzlerinin gülmesi ve topluma kazandırılması için çeşitli etkinlik ve projeler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa, Payas, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da geçici koruma altındaki çocuklara gezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]