İki aile arasındaki husumet barışla sonlandı - Son Dakika

Ünlü yorumcudan ortalığı karıştıracak sözler! Şenol Güneş'le ilgili iddialar çok vahim

Düşmanlığı körükleyen kan davalarının bitmesi gerektiğini ifade eden Altan, "Kan davalarının ortadan kalkmasını, cinayetlerin, akan kanın durmasını istiyoruz. Çocuklar yetim kalmasın artık. Kadınlar dul kalmasın, gözleri yaşlı anneler olmasın istiyoruz." diye konuştu.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma kısıtlaması 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor