Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 31 kilogram tütün, 203 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 18 paket sigara ve 100 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, S.G. ve A.G'nin Kurtuluş ve Dumlupınar mahallelerinde bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 31 kilogram tütün, 203 bin 600 makaron, 18 paket sigara ve 100 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.