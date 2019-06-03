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Hatay'da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi

1 saat önce

HATAY'ın Yayladağ ilçesinden volkanik Kel Dağı'nın 20 metre derinine yapılan dalış ile keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi.

Hatay'da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi, System.String[]
HATAY'ın Yayladağ ilçesinden volkanik Kel Dağı'nın 20 metre derinine yapılan dalış ile keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi. 
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Turan, mağarayı yüksek lisans öğrencisi Mahmut İğde'nin bulduğunu ardından da inceleme başlattıklarını belirtti. Turan, 2 yıldır projenin üzerinde çalıştıklarına dikkat çekerek, 
"Hatay Dalış Kulübü Başkanı Samet Uygur, Servet Doğu ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri Mahmut İğde ile Necdet Uygur'dan oluşan proje ekibi, mağaranın topoğrafik ve biyolojik çeşitlilik yapısını ortaya çıkarmak için çalışıyor. Mağarayla ilgili makale, uluslararası dergiye yollanarak mağaranın uluslararası anlamda tanınırlığı, bilimsel camiaya ve halka mal olması sağlanmıştır" diye konuştu.
BİLGE TAŞ ADI VERİLDİ
Prof. Dr. Cemal Turan, mağaraya Bilge Taş adı verildiğini kaydederek, "Proje ekibinin inceleme, ölçüm ve haritalandırma çalışmaları kapsamında görülen dikik taşın, düşünen bilge bir insan heykeline benzemesi nedeniyle mağaranın adı literatüre Bilge Taş (Visdom Stone Cave) olarak girdi. Bu mağaranın oluşumu hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Bu su altı mağarasının Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor. Bilge Taş mağarası bu özeliği ile dalış turizmini canlandırmak ve turizme katkıda bulunması açısından Hatay için büyük bir fırsat" dedi.


 


- İskenderunhatay
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:28 Kaynak: DHA
İskenderun, Cemal Turan, Hatay, Güncel
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