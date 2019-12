Hatay'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi

Hatay'ın Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 34 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, kaymakamlıkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gazilerin vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını ifade eden Bulacak, devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını kaydetti.

Dörtyol ilçesindeki törende 23 gaziye madalya ve berat belgeleri verildi.

Hassa

Hassa Kaymakamlığında düzenlenen törende, 6 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Kaymakam Yusuf Turan, törende yaptığı konuşmada, gazilerin gösterdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hassa Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Abdulkerim Polat da 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını kaydetti.

Kendilerini unutmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şükranlarını dile getiren Polat, "Her şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Biz seve seve canımızı vermeye her an hazırız. Bizler 60-65 yaşlarında değil, hala 15 yaşındayız. Vatanımız için bütün arkadaşlarımla birlikte canımızı vermek için hazır kuvvet bekliyoruz." dedi.

Reyhanlı ilçesinde de 3 gazi ve 2 gazi eşine madalya ve berat belgesi verildi.