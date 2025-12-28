Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti - Son Dakika
Ekonomi

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

28.12.2025 20:11
Hatay'da mandalina hasadı devam ederken, tarlada kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar düştü. Çiftçi Mehmet Bal, marketlerde ise ürünlerin 35 TL'ye satıldığını belirterek çiftçilerin zarar ettiğini vurguladı.

Hatay'da verimin yüksek olduğu mandalinada hasat devam ederken ürünün tarlada kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar geriledi. Defne ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Bal, ürünün marketlerde 35 TL'yi bulan fiyatlarla kat kat fazlasına insanlara satıldığını söyledi.

Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Hatay'da mandalina hasadında bereketi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada başlayan hasatta toplanan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

TARLA FİYATI 2 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Defne ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Bal, 20 işçiyle beraber mandalina bahçesinde hasat yapıyor. Mandalinada yaşanan bereketle birlikte ürünün tarla fiyatı 2 TL'ye kadar geriledi. Mandalinanın market fiyatının 35 TL'yi bulduğunu ifade eden çiftçi Bal, marketlerin tarla fiyatının kat kat fazlasına ürünleri vatandaşlara sattığını söyledi.

"MARTKETLERDE 30-35 LİRAYA SATILIYOR"

Mandalinada yaşanan bereketle birlikte kilogram fiyatının 2 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden çiftçi Mehmet Bal, "Burada 6 dönümlük mandalina bahçemiz var, 2 gündür hasat yapıyoruz. Hasat çok şükür iyi gidiyor ama maliyetleri çok düşük oldu. Fiyatlar 3 yıldır genel olarak çok düşük ve bundan dolayı mandalina ağaçta kalıyor, mandalinayı zararına satıyoruz. İşçiliği mandalina fiyatından yüksek oldu. Bahçelerden mandalina 1 TL ile 2 TL arasında satılırken marketlerde 35 TL arasından insanlara satılıyor.

Mandalina geçen yıl olmadı, bir önceki yılda fiyatı düşük kalmıştı. Bu yıl da mandalinanın fiyatından dolayı zarardayız. Kışın etkili olan don yüzünden ağaçlarımızdan bazıları kurudu ve onlardan hasat yapamadık. Kuraklık da bayağı etkili oldu ve ağaçları sulamakta zorlandık. Yağmur yağmadığı için kuyulardan çektiğimiz sularda azaldı. Hasat ettiğimiz mandalinalar Adıyaman'a gidecek. Hasat ettiğimiz bahçeden 10 ton rekolte bekliyorum. Gelecek yıllarda buralarda bir kooperatif kurulursa çiftçiler olarak daha iyi olacak. Biz buradan ucuz satarken marketlerde kat kat fazlasına insanlara satıyorlar" dedi.

"İŞÇİLERİN YEVMİYESİ KADINLARDA BİN TL İKEN ERKEKLERDEN BİN 200 İLA BİN 400 LİRA DEĞİŞİYOR"

Bahçede mandalina hasadı yapan işçilerin ortalama bin TL ila bin 400 TL arasından yevmiye aldıklarını söyleyen işçi Pınar Bekmez, "Mandalina hasadı yapıyoruz. Mandalinaları kamyona yükledikten sonra sebze haline veya şehir dışına gidiyor. Sabah erken 7'de gelip akşam 4'te bırakıyoruz. Sabah erken saatlerinde çok soğuk olduğu için zor oluyor. Bu yüzden bazen ateş yakıp ısınıyorlar. İşçilerin yevmiyesi kadınlarda bin TL iken erkeklerden bin 200 ila bin 400 TL arasında değişiyor. Burada 20 işçilerle birlikte hasat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay

  • 1234 1234:
    her zaman al sat yapan kazanir imalatci üretici zarar eder . 10 0 Yanıtla
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    denetleniyor dimi 8 0 Yanıtla
  • Ömer Özen Ömer Özen:
    hadi manavci pazarcı halden aliyoda peki uc harfli marketlerdemi halden aliyo da bize 40 tlye satiyo ulen en curuk mali bize 44 tl ye satiyolarki onuda 1 tl ye aliyodurlar 4 1 Yanıtla
  • 654321 654321:
    üretici kardeşim birlik olun pazarlama Koop kurun her ilde ilçede Pazar oluşturun. kendi malınızı Kendiniz satın.... 2 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ayiptir günahtir orta bir fiyat olmali 1 0 Yanıtla
