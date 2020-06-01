Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek - Son Dakika

Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın restorasyon ve yenileme çalışmaları için Kültür Turizm Bakanlığı ve Antakya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek, System.String[]

Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın restorasyon ve yenileme çalışmaları için Kültür Turizm Bakanlığı ve Antakya Belediyesi arasında protokol imzalandı.


Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen törene Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör ve esnaf temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın en önemli eserlerinden birinin Uzun Çarşı'nın restorasyonu olacağını belirterek, "Bugün Hatayımız için tarihi bir gün. Gerçekten AK Parti'nin Hatay'da çok büyük eserleri var. Barajlar, otobanlar, yollar yapıldı ama bence Hatay'ın en önemli eserlerinden bir tanesi Uzun Çarşı'nın restorasyon ve renovasyon çalışmasıdır. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığım dönemimde kimse bu projenin ismini dahi kimse ağzına alamazken 'biz buna başlayacağız' dedik. O dönelerde bulunan bakanımız, belediye başkanımız ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Hüsnü Işıkgör'ün büyük katkıları ile bu noktaya geldik. 2 yıl gibi uzun bir proje aşaması oldu. Çünkü bu bir tarihi yapı, korunması, kullanılması gerekiyor. Böyle bir protokol ile Tarihi Uzun Çarşı'da tarihi adım atıyoruz" dedi.


AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Yeloğlu ise projenin temelinin kendisinin Antakya Belediye Başkanlığı döneminde atıldığını belirterek, "Bugün çok önemli bir proje başlangıcı olacak ve burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projenin temeli Antakya'da 'koruma amaçlı imar planı'dır. Bu planı da 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan bir arkadaşımız gerçekleştirdi. O zaman temelini attığımız yerlerin şimdi üzerinde binalar yükseldiğini görmek mutlu ediyor. Özellikle Uzun Çarşı elbette rüyamız, Antakya'mızın ve turizmin geleceği burada saklı" dedi.


Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, projenin Antakya'ya hayırlı olmasını dileyerek projenin Antakya'nın tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Uzun Çarşı için yepyeni bir dönem başlatacağını ve günümüz turizmine kazandıracaklarını söyledi.


Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, tasarım olarak 12 bin metrekare bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Uzun Çarşı'yı nasıl tutarız diye dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile çalışmalar yaptık. Uzun bir proje aşaması sürdü çünkü doğru yapılması lazım, geleceğe en iyi şekilde aktarılması lazım. Toplam 195 adet tescilli yapımız, 402 adet tescilsiz yapımız var. Üst örtü olarak 11 bin 200, tasarım olarak 12 bin metre kare alan var. Planlama 5 adete bölündü, bunun içinde ilk etap olarak protokol ile başlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek - Son Dakika

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