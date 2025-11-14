Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Hatay\'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti
14.11.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zehra Fındık, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hatay'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu kanala düşen Zehra Fındık (23), hayatını kaybetti.

ARABANIN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN KANALA DÜŞTÜ

Kaza, saat 13.00'te Antakya çevre yolunda meydana geldi. Yoğun trafikte yolun karşısına geçmek istediği öne sürülen Zehra Fındık, Ekinci Mahallesi istikametine giden H.K. kontrolündeki 27 TM 528 hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın, yol kenarındaki kanala düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç ise savrularak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kanala düşen yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Zehra Fındık, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, trafik, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı 2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı
Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı
Beyaz Saray’daki kritik toplantıdan “savaş“ çıktı Bakan operasyonun başladığını duyurdu Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan "savaş" çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

22:22
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
22:10
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlamalar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
21:19
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
20:58
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
20:53
Şanlıurfa’da toz taşınımı Şehir resmen kızıla boyandı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
20:12
Sedat Peker’in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
19:42
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 23:06:26. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.