Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

24.09.2022 00:36
Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antakya- Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisinde sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 31 AIZ 914 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Samandağ, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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