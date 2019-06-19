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Hatay Valisi Rahmi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Afrin'de incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Afrin'de incelemelerde bulundu.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, Afrin'e bağlı Raco, Bülbül, Şeran ve Cinderes bölgelerini ziyaret etti.
Doğan, ziyarette, Hatay Valiliği koordinesinde bölgede gerçekleştirilen güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri inceledi.
Ziyarette Doğan'a, vali yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Tolga Polat, Orhan Aktürk ile İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve askeri yetkililer de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: AA
TSK, Rahmi Doğan, Hatay, Afrin, Güncel
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