Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi - Son Dakika Spor

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi

6 saat önce

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi, System.String[]

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.


Kafileye geçmiş olsun dileklerini ileten Toksöz, şöyle konuştu:


"Beş futbolcumuz ve takımın teknik sorumlusu Ayhan Kaya hocamız yaralı şu an ama şükürler olsun ki çok ağır yaralımız yok. Çocuklarımız, ilk tedavileri yapıldıktan sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralanmayan çocuklarımız da Kaymakamlığın himayesindeydi ve Sivas'a getirildi. Burada Valilik tarafından konuk edilecekler. Öğleden sonra da Antakya'ya gelecekler."


Toksöz, yarın yapılması planlanan maçın kaza nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:34 
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