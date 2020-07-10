Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor - Son Dakika

Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor

Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve mevcut güzergahta yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor.

Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve mevcut güzergahta yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in uluslararası düzeyde en önemli ulaşım noktalarından biri olan Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımı sağlamak için ilk kazmayı vurdu. Yıllardır bölge halkının trafik sorunu yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde Hasköy'de halk arasında "Fruko Kavşağı" olarak bilinen bölgede köprülü kavşak çalışmalarına başlandı.

Projesi 7 yıl önce yapıldı

Eski adıyla Protokol Yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan ve 7 yıl önce planlanan köprülü kavşak projesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine ve Başkan Yavaş'ın talimatıyla hayata geçirildi. Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan sinyalize kavşak nedeniyle artan trafik, projenin hayata geçmesiyle rahatlayacak. Keçiören ilçesi Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış yapan sürücülerle Esenboğa Havaalanı istikametinde seyahat eden sürücüler, köprülü kavşağın altına yapılacak sinyalize dönel kavşakla da daha kolay ulaşım sağlayabilecek.

Köprülü kavşak sayesinde kesintisiz trafik

Mevcut kavşakta bekleme süresinin azaltılarak, Esenboğa Havaalanına ulaşımı kesintisiz hale dönüştürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak yeni köprülü kavşağı 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak inşa edecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa süre içinde tamamlanması planlanan köprülü kavşak çalışmasıyla trafikte güvenli geçişlerin sağlanması, trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi hedefleniyor. Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine geçiş yapacak olan sürücüler, köprülü kavşakta yapılacak 2 şeritli yan yolları kullanarak geçiş de yapabilecek.

Esenboğa Havaalanı, Köprülü, Hasköy, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Havaalanı yolunda yıllardır beklenen proje hayata geçiyor - Son Dakika
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