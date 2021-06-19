Üye Girişi
Pandemide yalı satışlarında rekor - Son Dakika

Pandemide yalı satışlarında rekor

19.06.2021 13:01
Pandemide yalı satışlarında rekor, System.String[]

PANDEMİDE İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı.

PANDEMİDE İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara talep arttı. İstanbul'da pandeminin başlangıcından bu yana 35'in üzerinde yalı satıldı, bu rakam son 20 yılda satılan yalı sayısıyla aynı. Milyon dolarları bulan fiyatlarına rağmen satılık yalı ve yalı dairelerine ilgi yoğunluğunu sürdürürken, kiralık yalı ya da yalı dairesi bulmak neredeyse imkansız. Kiracı olanlar ise evlerinde çıkmamak kiralara 2-3 kata varan zam yaparken, satılık yalıların fiyatları ise ilgi nedeniyle artıyor. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yalı ve yalı daireleri normalde sessiz sedasız el değiştiriyor ve yılda en 2-3 yalı ya da yalı dairesi ancak satılıyor. Pandemi dönemiyle birlikte yalılara ilgi gittikçe artıyor. Son 1.5 yılda satılan yalı ve yalı dairelerinin sayısı 30'u geçmiş durumda. Rakamların yıl sonuna kadar 40'ı bulması bekleniyor. Bu rakamlar ise son 20 yılda yapılan satıştan daha fazla.

GÜNEŞ AÇISI ÖNEMLİ

Satılık yalı ve yalı dairelerin sayısı 55'i bulurken, koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle en çok büyük bahçeli, büyük rıhtımlı ve bol güneş alan yalılar tercih ediliyor. Güneş açısına özellikle önem veriliyor. Boğaz'ın Avrupa Yakası sabah güneşini çok iyi alırken, Anadolu Yakası ise akşam güneşini çok daha iyi alıyor. Yalıların güneş görmesi ayrıca deniz etkisi nedeniyle binada oluşabilecek rutubeti önlemek adına önem arz ediyor.

KİRALIK BULMAK İMKANSIZ

Koronavirüs sürecinde manzaraları, bahçeleri, balkonları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın incisi yalılara ve yalı dairelerine talep ciddi oranda arttı.  En çok geniş bahçeli ve rıhtımlı yalılara talep gelirken, fiyatlarda yükselişe geçti. Satılık yalı ve yalı dairelerinin fiyatları 20 milyon ile 750 milyon TL arasında değişiyor. Kiralık yalı dairelerinin fiyatları pandemi öncesinde 35-40 bin TL'yken bugün çok rahat 60-65 bin TL'ye kiralanıyor. Yalı kiraları ise 150-160 bin TL'den başlarken, şu anda 200-250 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu fiyatlara karşılık kiralık bir yalı ya da yalı dairesi bulmak ise neredeyse imkansız durumda.

ARAŞTIRMADAN ALMAYINYalı ya da yalı dairesinde yaşamak isteyenlerin, bu gayrimenkullerin durumlarıyla ilgili Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden bilgi almaları gerekiyor. Yalıların eski eser, iskan, imar durumlarının muhakkak araştırılması gerektiği belirtiliyor.

EN PAHALI BÖLGELERAnadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Avrupa Yakası'nda ise Yeniköy ve Bebek en pahalı semtler. Çengelköy ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bir gerdanlık gibi gören manzarasıyla ilgi çeken bölgeler arasından yer alıyor.

"35 TANE YALI VE YALI DAİRESİ SATILDI"Yalı emlakçısı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Pandemiyle beraber son 1.5 - 2 yıldır inanılmaz bir talep artışı var. Özellikle bahçeli, büyük bahçeli, teraslı, balkonlu yalı ve yalı dairelerine çok ciddi bir talep var. Şu anda da Çengelköy'deyiz  eski eser bir yalı olan Baha Bey Yalısı'ndayız. Konum olarak Boğaz'ın en güzel noktalarından bir tanesi. Çünkü köprüyü gerdan gibi görüyor, tam karşımızda Halide Hanım Korusu, arka tarafta Vahdettin Köşkü ve köprünün altında eski İstanbul çok güzel gerdan gibi karşımızda duruyor. Pandeminin başından bugüne kadar satılan yalı ve yalı dairelerinin toplam rakamı son 20 yılın satışıyla neredeyse eşit durumda. Aşağı yukarı 35 tane yalı ve yalı dairesi satıldı ama inanılmaz bir talep var, yoğun bir ilgi var. Sene sonun kadar satışlar 40'ı geçer diye düşünüyoruz. Pandemi dönemi de olsa yalının konumu çok çok önemlidir çünkü en büyük değeri lokasyon belirliyor. Ondan sonra arsa açınız. Denize olan cephesi daha geniş olan yalılar her zaman çok daha kıymetlidir. Yalısı olan insanın mutlaka teknesi oluyor, tekne ile ulaşımını sağlamak istiyor. Onun dışında tarihi eserse tescilli olması çok önemli, alırken mutlaka Anıtlar Kurulu'na, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne mutlaka gidip bakılması gerekiyor. Yasallık çok çok önemli" dedi.

"NEREDEYSE KİRALIK KALMADI"Yılmaz, sadece satılık yalı olarak 50-55 tane yalının şu anda alıcılarını beklediğini belirterek, "Yalı dairelerini de işin içine katarsanız bu rakam 65'i biraz aşıyor. Pandemi döneminde ne yalı, ne de yalı dairesi neredeyse kiralık kalmadı diyebilirim. Kiralar inanılmaz arttı zaten, yaklaşık 2-3 katına çıkan kiralar var. Giren kiracı hiçbir şekilde çıkmak istemiyor. Eski kiracılarda çok ciddi anlamda kira zammı yaparak bulunduğu evde yaşamayı tercih ediyor. Pandemi öncesi aşağı yukarı 35-40 bin TL'ye verdiğimiz bir gayrimenkulü bugün çok rahat 60-65 bin TL'ye kiraya verebiliyorsunuz. Bu yalı dairesi için daha çok geçerli. Bahçeli, teraslı, 200-250 metrekare kullanım alanı olan dairelerden bahsediyorum. Kiralık yalı zaten çok çok az. İçindekiler neredeyse kıpırdamadı. Ama çok fazla arayış var. Yalıların kiraları da 150-160 bin TL'den başlarken, şu anda 200-250 bin TL'ye başlangıç rakamları çıkmış durumda" diye konuştu.

"VANİKÖY, KANDİLLİ, YENİKÖY VE BEBEK EN DEĞERLİ BÖLGELER"

Bir diğer emlakçı Uğur Ayhan ise yalı ve yalı dairelerinin ortalama fiyat aralıklarının 20 milyon ile 750 milyon TL arasında değiştiğini belirterek, şunları söyledi: "Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı, Avrupa Yakası'nda ise Yeniköy ve Bebek en pahalı semtler olarak biliniyor. Son dönemde pandeminin de artmasıyla birlikte insanların daha çok hava alabilecekleri, bahçeye çıkabilecekleri gayrimenkul türleri önem arz ediyor. Buna da en iyi cevap veren gayrimenkul türü yalı ve yalı dairesi. Son dönemde çok ciddi bir hareketlilik var. Son dönemde 30'u aşkın yalı ve yalı dairesi satışı cerayan etti. Bu da son 20 yıla denk gelen bir rakam. Yani ciddi bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Daha çok yerli yalı ve yalı dairesi alıyor. Ancak yabancıların da ciddi bir ilgisi var, onlar daha çok bitmiş, restorasyon gerektirmeyen, bir an önce oturabilecekleri gayrimenkule yöneldikleri için yalılarda biraz daha tereddütteler. Yalıların semti çok önemli yani nerede olduğu, büyüklüğü çok önemli. Güneş açısı ve rıhtım boyu çok önemli. Yasal bir problemi olup olmaması önemli. Bu bir eski eser olabilir, kagir yapı olabilir, iskanlı mı, değil mi? Bunların çok ciddi olarak araştırılması gerekiyor."


- İstanbul
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor

İstanbul Boğazı, Türk Lirası, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide yalı satışlarında rekor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş 12:46 Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek 12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı 12:30 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce 12:07 Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı 12:00 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 11:33 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum
11:15 "Ölürsek inşallah birlikte ölürüz" diye dua eden çift, 3 saat arayla vefat etti ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
12:27 Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı: 9 ölü, 15 yaralı
11:59 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?         
12:51
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar         
12:04
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı         
11:57
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi         
10:02
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 13:20:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide yalı satışlarında rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement