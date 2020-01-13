Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.



10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.



Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.



Minik Bayanlar Kategorisinde



1- Meryem Nur korkut



2- Fatma Tuana Kurtoğlu



3-Sude Kübra Eker



4-Hasret Nur Korkut



Minik erkekler



1. Adem Efe Karakavak



3. Ege Kağan Ceylan



5.Alperen Balcıoğlu - KAYSERİ