Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası - Son Dakika
Son Dakika Spor Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası - Son Dakika Spor

Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

6 saat önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.

Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası, System.String[]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.


10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.


Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.


Minik Bayanlar Kategorisinde


1- Meryem Nur korkut


2- Fatma Tuana Kurtoğlu


3-Sude Kübra Eker


4-Hasret Nur Korkut


Minik erkekler


1. Adem Efe Karakavak


3. Ege Kağan Ceylan


5.Alperen Balcıoğlu - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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