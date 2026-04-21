İtalya’nın Bergamo Havalimanı’nda yaşanan olayda, 35 yaşındaki Andrea Russo güvenlik önlemlerini aşarak aprona girdi. Russo, İspanya’ya gitmek üzere kalkış hazırlığında olan Volotea Havayolları’na ait uçağa doğru koştu.
Görüntülerde Russo’nun hızla uçağa yöneldiği ve doğrudan motor kısmına girdiği anlar yer aldı. Şiddetli çarpmanın ardından Russo’nun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken, havalimanındaki operasyonlar bir süre durduruldu. Yetkililer, olayın ardından güvenlik prosedürlerini gözden geçirirken, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › İtalya › Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna koşan adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?