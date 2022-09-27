Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kırsal mahalle ziyareti - Son Dakika
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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kırsal mahalle ziyareti

27.09.2022 14:32
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kırsal mahalle ziyareti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal Bekdiğin Mahallesi'ni ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal Bekdiğin Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan sentetik çim sahada incelemelerde bulundu.

Çocuklarla sohbet eden Özdemir, daha sonra onlarla futbol oynadı.

Bekdiğin Mahalle Muhtarı Şuayip Uysal ile bir araya gelen Özdemir, halka hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Mahallemizde gençlerimiz, top oynamak istediklerinde arazide oynamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan bu saha ile gençlerimiz ve çocuklarımız hem daha temiz ve güvenli ortamda top oynayacak hem de bir nebze de olsa günümüzün hastalığı olan telefon ve televizyon gibi teknoloji araçlardan uzaklaşmış olacaklar." dedi.

Yapılan tüm yatırımların yarınlar için olduğuna işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Mahallelerimize yaptığımız sentetik çim sahaların yanı sıra önümüzdeki süreçte yapılmasını planladığımız ve kısa sürede hayata geçecek olan yarı olimpik yüzme havuzu gibi birçok hizmet ile ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece ilçe merkezimiz değil, kırsal mahallelerimizde hayat standartlarını yükseltecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimize sentetik çim sahaların kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekillerimiz, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, gençlik, Futbol, Havza, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediye Başkanı Özdemir'den kırsal mahalle ziyareti - Son Dakika

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