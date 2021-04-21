Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

21.04.2021 14:37
Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı.

Havza Tarım Kredi Kooperatifi binasında Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen tohumluk dağıtım programında, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli tohumluklar çiftçilere verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, dağıtılan tohumların ekilmesi ve verimin artması için sulamanın önemli olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili taleplerini milletvekilleri ile Devlet Su İşleri yetkililerine ilettiklerini anlatan Özdemir, "İl ve ilçe müdürümüz, bu çalışmalara ivme kazandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem ürün çeşitliliği, hem ürün kalitesi hem de üreticimizle çiftçimizle kurumlarımız arasında güzel bir iletişim sağlandı. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Dağıtılan tohumların inşallah hasadını da beraber yapacağız. Tarım ve hayvancılık dünyanın en önemli işi. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi bir karış ekilmeyen yer bırakmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da yağlık bitki üretimi olarak iller bazında ülke genelinin 163 bin dekar ekim alanıyla yüzde 2,42'lik üretimini karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu oranı arttırabiliriz, arazilerimiz müsait. 2,42'lik oran, 44 bin 500 ton ayçiçeği ile yapıldı. Üretim bazında Samsun ilk sekizinci sırada. Yaklaşık 23 milyon lira kadar destek verildi. Fark, dekar ve mazot ile gübre desteklerinin artışları ile ciddi desteklemelerde bulunduk. Bakanlığımız kullanılmayan tarım arazilerinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında ilimizde çelikte, soyada ve yağlık ayçiçeğinde yüzde 75 tohum desteği yaptı. Proje kapsamında 303 bin lira proje bütçemiz vardı. Yaklaşık 6 bin dekara arazide ekilecek kadar 3 ton yağlık ayçiçeği aldık. Ayçiçeği üretiminin yüzde 10'u çerezlik ve yüzde 90'ı yağlık. Havza'da 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak. Bu tohumluklar ile 2 bin 600 dekar alanda ekim gerçekleştirilecek."

Konuşmaların ardından yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yağlık ayçiçeği tohumlukları çiftçilere dağıtıldı.

Programa Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de katıldı.

Programın ardından Özdemir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Sağlam ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sağlam, Havza Ziraat Odasını ziyaret etti.

Hisarcık, Samsun, Tarım, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı         
15:17
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı         
14:41
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi         
14:34
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu         
13:53
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi         
12:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar         
12:11
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei