Havza'da kırsal mahallelere halı saha - Son Dakika

Havza'da 3 kırsal mahalleye yapılacak olan halı sahalar için toplu temel atma töreni düzenledi.

Çamyatağı, Çakıralan ve Gidirli Mahallerinde yapılacak halı sahalar için düzenlenen toplu temel atma töreni Çamyatağı Mahallesi 75 Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Açılış programında bir konuşma yapan Çamyatağı Muhtarı Nevzat Güvenç emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için sporun önemli olduğunu belirterek, "İnşallah üç mahallemizde yapılacak halı sahalar bu mahallelerimizde ve çevre mahallelerdeki gençlerimize hizmet edecek. Bu üç tesisin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan milletvekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törene katılan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Bu üç mahallemizden gelen talepler milletimizin bize emaneti. Bizlerde emaneti sahibine sayın bakanımıza ilettik ve gerekli talimatları verdi. Bu gün üç mahallemize halı saha kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sizlere hizmet etmekten onurluyuz ve gururluyuz. Yapılan tüm çalışmalarımız Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılmakta. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm kadrolarımız ile Havzamızın hizmetindeyiz. Bizim en büyük değerimiz milletimiz, birlik ve beraberliğimiz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes bize saldırıyor çünkü güçleniyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dua ile halı sahaların temeli atıldı.

Toplu temel atma törenine Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Kırcalı buradaki programın ardından bölgedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi ve bir süre muhtarlar ile sohbet etti.

Kırcalı ve beraberindekiler daha sonra Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesini ziyaret ederek taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı şehit ailelerinin isteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin ortak özellikleri insanları ve ülkelerini sevmeleri. Şehitlerimiz bizler için kanlarını toprağa dökmüş, bu ülke için canlarından geçmişler. Şehit ailelerimizin isteklerimi emir telakki ederiz. Şehidimiz Mahmut kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda şehitler için dua okundu. - SAMSUN