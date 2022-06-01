Havza'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi

01.06.2022 10:55
Havza'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi

Havza'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi.

Havza'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tüm imkanları ile eğitim kurumlarının yanında olduklarını söyledi.

Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olduğuna dikkati çeken Özdemir, etkinliğe katılan çocukların gönüllerince eğlenmesi temennisinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da ilçede okul öncesi eğitimde büyük başarı yakalandığını belirterek, "Havza'da 5 yaş gurubunda okul öncesi okullaşma oranımız yüzde yüz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Havza Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Özdemir ile emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından okullar tarafından açılan stantlarda oyun ve eğitim ile ilgili materyaller sergilenerek çocuklara oyun mantıkları, eğitim materyalleri ve okulun yapmış olduğu çalışmalar tanıtıldı.

Ayrıca kurulan oyun parkı, palyaço, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra ilçe trafik ve jandarma ekiplerince çocuklara akülü arabalarla trafik eğitimi verildi.

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Kaynak: AA

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