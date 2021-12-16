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Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak - Son Dakika

Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak

16.12.2021 16:12
Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak

Havza Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan sanayicilerin de desteklediği "Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi" Projesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan sanayicilerin de desteklediği "Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi" Projesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile iştirakçi firmalar iş birliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında hazırlanan proje ile Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulacak ara elemanlar yetiştirilecek.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede çok sayıda işsiz olduğunu fakat birçoğunun vasıfsız işçi statüsünde olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar tek tek üretime geçiyor ve kalifiye eleman bulma konusunda zorlanmaktalar. Hem sanayicimizin işçi ihtiyacını karşılamak hem de işsiz kardeşlerimize meslek sahibi kalifiye elemanlar olmalarını sağlamak adına bu projesi desteklemekteyiz." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayatın her alanında hizmet vermek için hazır olduklarını ifade ederek, "Halihazırda mesleki eğitim okullarımız eğitimlerine devam ediyor. Bu proje ile meslek öğrenemeyen ya da yoksulluğa bağlı olarak eğitimin dışında kalmış ve herhangi bir mesleği olmadığı için istihdam olma şansını yakalayamamış 18-45 yaş arası genç erkek ve kadınlarımızı meslek sahibi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi Seyit Ahmet Dikmen tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında hazırlanan Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Dikmen, projenin amacının, zorunlu eğitime bağlı olarak meslek öğrenemeyen ya da yoksulluğa bağlı olarak eğitimin dışında kalmış ve herhangi bir mesleği olmadığı için istihdam olma şansını yakalayamamış 18-45 yaş arası genç erkek ve kadınlara Havza OSB firmalarının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında mesleki eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerine ve iş dünyasına katılımlarını sağlarken ülkenin üretimde en önemli unsuru olan insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Ahmet Sarıoğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı PYP Birim Uzmanı Elif Muratoğlu, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve meslek liseleri müdürleri katıldılar.

Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak
Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Havza, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da OSB'nin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman bu proje ile karşılanacak - Son Dakika


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