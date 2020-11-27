Havza'da sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi iş yerleri belirlendi - Son Dakika

Havza'da sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi iş yerleri belirlendi

27.11.2020 18:27
Havza'da sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi iş yerleri belirlendi, System.String[]

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Havza'da bir dizi tedbir alındı.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Havza'da bir dizi tedbir alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günü saat 20.00'den pazar günü saat 10.00'a kadar, pazar günü de 20.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak bir dizi tedbir aldı.

Yılmaz, alınan tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, "Salgının önüne geçmek için vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları önemli. İnşallah maske, mesafe ve diğer kurallara uyarak bu salgından hep birlikte kurtaracağız." dedi.

Alınan karara göre 28 Kasım akşamı şehir içinde Opet Arda Petrol, şehirler arası yolda ise Türkiye Petrolleri Hasan Usta, lastik tamircisi olarak da Güneş Lastik açık olacak.

29 kasım Pazar günü akşamı ise şehir içinde Akar Petrol, şehirlerarası yolda ise Mizan Petrol, oto lastik tamircisi ise Yılmaz Başol nöbetçi olacak.

Koronavirüs, Petrol, Pazar, Havza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi iş yerleri belirlendi - Son Dakika


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