Havza'dan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Havza Belediyesi tarafından deprem bölgesine battaniye, çocuk bezi, kuru gıda ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeler yüklü 1 kamyon yardım malzemesi gönderdi.



Elazığ'da 24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sonrası harekete geçen Havza Belediyesi, hafta sonu gönderdiği 1 araç yardım malzemesinden sonra vatandaşların desteğiyle doldurduğu 1 kamyonu da yola çıkardı.



Havza Belediyesi, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Havza Belediyesi tarafından SMS ve yapılan anonslar ile vatandaşlara çağrıda bulunarak Havza Belediyesinde toplanan battaniye, çocuk bezi, kuru gıda ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.



Toplanan yardım malzemelerini taşıyan kamyon yüklendikten sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Belediye Meclis ve AK Parti Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törenin ardından yola çıktı.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin akabinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile deprem bölgesine çıkarma yapıldı. Havza kardeşlerimiz dayanışmanın, zorda olana el uzatmanın ve kardeşliğin güzel bir örneğini göstermiştir. Bu anlamda belediyemiz ve tüm vatandaşlarımız, adeta şehir ayağa kalkmıştır. Devletin her türlü imkanı sağladığı bir ortamda Havzalı kardeşlerimizde bu anlamda sessiz kalmamışlardır. Tüm halkımıza tek tek teşekkür ediyorum. Hemen ikinci gün belediye olarak bir yardım aracı ile depremzedelere yardımda bulunduk. Bugün de belediyemiz ve yardımsever halkımızın katkıları ile bir kamyon daha çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgesinde AFAD Koordinasyon Merkezine teslim etmek üzere gönderiyoruz" dedi. - SAMSUN