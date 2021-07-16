Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Bayram nedeniyle ile yoğunlaşan trafikte Havza Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıkılaştırıldı.

Yol denetimlerinde Havza Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkisinde Havza bağlantı yol girişinde çalışma yürüttü.

Polisler tarafından otodan hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda sürücüler bilgilendirildi. Motosiklet ve araç sürücülerine araçlarını nasıl koruyacakları yönünde bilgilendirme yapan polis, broşürleri vatandaşlara vererek belirtilen uyarıları dikkate almalarını istedi.

Denetimlerde, ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadelede konusunda sosyal mesafe, maske ve temizlik konularının önemine değinildi.

"Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" kapsamında ihale yapıldı

Havza Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen, "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" kapsamında yapılacak tesisler için ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, yaptığı açıklamada, Havza OSB ile OKA arasındaki imzalanan proje kapsamında 2 milyon 330 bin 575 lira 82 kuruş hibe desteği sağladığını belirtti.

Proje kapsamında Havza OSB'de inşa edilecek yaşam merkezi ve sosyal tesislerin yapım işi için bir süredir ihale aşamasında olduklarını anlatan Acar, "İhale süreci tamamlandı. Artık inşaat sürecine geçeceğiz. 3 milyon 425 bin liraya mal olacak tesislerimiz ile Havza OSB daha cazip hale gelecek." ifadesini kullandı.