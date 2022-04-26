Havza TSO'da iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen program öncesinde Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından iftar duası edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Havza'nın gelişmesi ve büyümesi için OSB'nin önemli olduğunu belirterek, "İnsanların doğduğu yerde doyması için çalışıyoruz ve inşallah bunu başaracağız. Bunu değerli iş insanlarımız ile başaracağız. Aramızda Havza OSB'de yatırım yapan iş insanları var, kendilerine ilçemiz ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da iftar programlarının artık gelenekselleştiğini ve bir aile buluşması haline geldiğini dile getirerek, "Havza OSB'de 5 firma üretimde, birçok firmanın inşaatı da devam ediyor. Havza OSB'nin alan genişletme çalışmalarına da hızlı şekilde devam ediyoruz. 2007 yılında bir hayal olarak başlayan Havza OSB, şu an bölgenin en büyük OSB'si olma yolunda ilerliyor. Şu an 200 kişiye istihdam sağlayan Havza OSB, diğer firmalarımızın üretime geçmesiyle çok sayıda kişiye ekmek kapısı olacak." diye konuştu.

Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü sayesinde Havza'ya bir ilkokul veya Havza OSB içinde 25 dekar alana meslek lisesi yapılacağını kaydetti.

Programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kaymakam Cengiz Nayman, Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran, siyasi parti temsilcileri, Havza OSB'de yatırım yapan iş insanları ile davetliler katıldı.