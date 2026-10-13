Hayalindeki tatil kabusa dönüştü!

Tayland'da tatil yapan genç bir kadın, doğayla iç içe vakit geçirmek isterken beklenmedik bir olay yaşadı. Maymunların bulunduğu bölgede oturan turist, hayvanların aniden kendisine yaklaşmasıyla zor anlar yaşadı.

BİR ANDA ISIRMAYA BAŞLADI

Kadının yanına gelen maymunlardan biri, genç turiste saldırarak onu ısırdı. Beklemediği saldırı karşısında büyük korku yaşayan kadın, kendisini hayvanlardan uzaklaştırmaya çalıştı.

TATİLİ HASTANEDE DEVAM ETTİ

Maymunların saldırısının ardından sağlık kuruluşuna başvuran genç kadın, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi.

Tatil için gittiği ülkede yaşadığı olayla büyük korku yaşayan turistin başına gelenler, vahşi hayvanlarla yakın temasın oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.