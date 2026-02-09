Hayat İyi Yaşam Merkezi 120 Bin Ziyaret Aldı - Son Dakika
Hayat İyi Yaşam Merkezi 120 Bin Ziyaret Aldı

Hayat İyi Yaşam Merkezi 120 Bin Ziyaret Aldı
09.02.2026 10:59
Malatya'daki merkez, afet sonrası destek hizmetleriyle 3 yılda 120 bin ziyaret gerçekleştirdi.

HAYAT Holding, Malatya Samanköy Konteyner Kent'te kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin 3 yılda 120 bin ziyaret aldığını duyurdu. Üç yıl boyunca eğitim, sosyal gelişim ve psikososyal destek çalışmalarıyla afet sonrası iyileşme gibi hizmetlerin verildiği merkezde farklı yaş gruplarının ve ihtiyaç alanlarının eş zamanlı olarak ele aldığı bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi, Malatya Valiliği, AFAD ve Hayat Holding iş birliğiyle kurulan, 2025 yılında İnönü Üniversitesi ile imzalanan iş birliği ile çok paydaşlı yapısını güçlendiren Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin afet sonrası iyileşmeye bütüncül bir yaklaşım sunduğu kaydedildi. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Samanköy Konteyner Kent'te hizmet veren merkezin, yalnızca temel ihtiyaçlara odaklanmakla kalmayıp sosyal, psikolojik ve eğitsel alanları kapsayan yapısıyla bölge halkı için tam donanımlı bir 'yaşam kampüsü' işlevi gördüğü aktarıldı.

Holdingten merkeze yönelik yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hayat İyi Yaşam Merkezi, üç yıl boyunca kesintisiz biçimde sürdürdüğü eğitim, sosyal gelişim ve psikososyal destek çalışmalarıyla afet sonrası iyileşmenin sahada karşılık bulan kalıcı bir modelini ortaya koydu. Merkezde yürütülen programlar, farklı yaş gruplarının ve ihtiyaç alanlarının eş zamanlı olarak ele alındığı bütüncül bir yapı içinde kurgulandı.

"Merkezde sunulan destek alanları arasında kişisel temizlik ve günlük bakım ihtiyaçları önemli bir yer tuttu. Afet sonrası koşullarda hijyene düzenli erişim, bireylerin hem fiziksel sağlıklarını hem de gündelik yaşamla kurdukları bağı güçlendirdi. Bu kapsamda kişisel temizlik alanlarından üç yıl içinde 51 bin 126 kez yararlanıldı.

"Okuma-yazma kursları başta olmak üzere İngilizce, matematik ve bilgisayar odasında yürütülen eğitim çalışmalarından üç yıl içinde bin 500'ün üzerinde kişi faydalandı. Özellikle okuma-yazma kursları, yetişkin bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları temel ihtiyaçlara doğrudan yanıt vermesi nedeniyle merkezin en yoğun katılım alanlarından biri haline geldi. 12 bini aşan ziyaret kaydı ile bilgisayar odası, bilgisayar öğreniminden kodlamaya uzanan eğitim yelpazesiyle dijital erişimi güçlendirerek bireylerin eğitim ve kamusal hizmetlere katılımını destekleyen önemli bir alan oldu.

"Çocuklara yönelik çalışmalar, merkezin en güçlü etki alanlarından biri olarak öne çıktı. 48-72 aylık çocuklara yönelik 18 seanslık bağlanma teorisine dayanan ve ebeveyn çocuk arasındaki ilişkiyi önemseyen Theraplay uygulamaları, erken dönemde duygusal iyileşmeyi ve güven duygusunun yeniden inşasını desteklerken Sanatla Gelişim odasında yapılan sanat temelli çalışmalar, 20 bini aşkın ziyaret ile çocukların sadece bireysel gelişimi değil, sosyal bağlarını yeniden kurmalarını destekledi."

Her hafta düzenli olarak sunulan psikolog ve diyetisyen hizmetlerinin, bireylerin ruhsal ve fiziksel iyilik halini birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım sunduğu belirtildi. Aynı zamanda 65 yaş üstü bireylere yönelik yürütülen çalışmalar ile merkeze bu yaş grubundan yaklaşık 5 bin ziyaret gerçekleştiğı kaydedildi.

Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde 2023 yılında bu yana gerçekleştirilen 100'e yakın etkinlikte, farklı yaş gruplarından toplam 7 bin kişiyi bir araya getirdiğı aktarıldı. Bu etkinliklerle, afet sonrası dönemde yalnızca destek hizmetleri sunan bir merkez olmanın ötesine geçilerek topluluk duygusunun yeniden inşa edildiği bir yaşam alanı oluşturulduğu dile getirildi.

'AFET SONRASI İYİLEŞME İÇİN GÜVEN VEREN BİR MODELİ'

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen saha araştırmaları, merkezin konteyner kentte yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 90'ından fazlası, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle kadınlar, merkezin sunduğu eğitim ve üretim alanları sayesinde kendilerini psikososyal olarak daha güçlü hissettiklerini ifade etti. Araştırma sonuçları, merkezin sunduğu fiziksel ve ruhsal desteklerin deprem sonrası travmanın etkilerini hafifletmede ve bireylerin günlük hayata uyum sağlamasında önemli bir rol üstlendiğini gösterdi.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE HAYAT GÖNÜLLÜLERİ SAHADA

Merkezin kurulduğu ilk günden bu yana merkezde çalışmalara destek veren Hayat Gönüllüleri depremlerin üçüncü yıl dönümünde de bölge halkını unutmayarak Hayat İyi Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Gönüllülerin, çocuklara yönelik çalışmalardan eğitim desteklerine kadar pek çok noktada sahada yer alarak dayanışmanın sürekliliğini temsil etmiş olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayat İyi Yaşam Merkezi 120 Bin Ziyaret Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hayat İyi Yaşam Merkezi 120 Bin Ziyaret Aldı - Son Dakika
