Herkes "öldü" sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Herkes "öldü" sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes "öldü" sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu
16.12.2025 09:41  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes "öldü" sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu
Haber Videosu

Adana'da klima takarken akıma kapılıp 3 katlı binanın damından düşen 25 yaşındaki Halil Balcı, tam 11 gün komada kaldı ama pes etmedi hayata tutundu. Herkesin "öldü" sandığı Balcı, iyileşip tekrar işinin başına geçti. Balcı'yı mahallede görenler 'Sen ölmedin mi' diye şaşırdı.

Adana'da klima montajı sırasında elektrik akımına kapılarak üçüncü kattan düşen Halil Balcı, 11 gün süren komanın ardından hayata tutundu. Mahallede herkesin öldüğünü sandığı genç adam, yeniden işinin başına döndü.

KLİMA MONTAJI FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 25 Nisan'da Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010 Sokak'ta meydana geldi. Altı dükkan, üstü daire olan binanın 3'üncü katında klima montajı yapan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düştü. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Herkes 'öldü' sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu

11 GÜN KOMADA KALDI

11 gün komada kalan genç adam, uzun ve zorlu bir tedavinin ardından gözlerini açtı ve hayata tutundu. İyileşen Balcı tekrar işinin başına geçerken mahallede ve çevresinde herkesin kendini öldü sandığını ifade etti.

"GÖRENLER 'SEN ÖLMEDİN Mİ?' DİYE ŞAŞIRDI"

Elektriğe çarpılan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlattı. Balcı," "Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış. Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor. 'Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Adana, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Herkes 'öldü' sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı Kastamonu'da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı
Türk siyasetinde görülmemiş sözler CHP’li isimden Bakan Kurum’a: Tarihe geçtiniz Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Burak Yılmaz’ın yerine geçecek antrenör belli oldu Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Böyle yıkım görülmedi 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Manifest grubu üyelerine ’’müstehcenlik’’ten hapis cezası Manifest grubu üyelerine ''müstehcenlik''ten hapis cezası
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı Gündem olan iddiaya yanıt Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt
Fenerbahçe’de ayrılık depremi Tam 8 ismin kalemi kırıldı Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı
Yoldan geçenleri bıçakladı: 1’i ağır 3 yaralı Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı
TBMM’deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu TBMM'deki taciz iddialarının takip edilmesi için komisyonda izlem grubu oluşturuldu

11:52
Gözünün yaşına bakmadılar David Jurasek’e soğuk duş
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
11:38
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
11:27
Fiorentina macerası kısa sürdü İşte Dzeko’nun yeni takımı
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
11:08
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
11:07
Fenerbahçe’den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
11:07
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı 3’ü birden aynı listede yer aldı
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
10:31
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili “kitle imha silahı“ ilan etti
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti
10:28
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy’la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 12:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: Herkes "öldü" sandı, 11 gün komada kaldı hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.