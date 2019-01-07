Hayati İnanç Gönülleri Fethetti

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, , İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, İl Müftüsü Peyami Güngör, Eğitim Bir - Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, MÜSİAD Başkanı Hasan Uzun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Eğitim Bir - Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, millet olarak Akif'leri sevdiğimizi ifade etmek istiyorum diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. "Biri İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, diğeri de aynı hassasiyetle yetişen yerli düşünceyi savunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'imizi kurucusu Mehmet Akif İnan'dır. Kahramanlık türküleri söyleyen insanlar çoktur, ancak Akif'ler hem söylemiş, hem yazmış, hem de yaşamışlardır. Biz her iki Akif'in manevi mirasına sahip çıkacağız ve onu yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz."

"HAYATİ İNANÇ" İZ BIRAKTI

Merhum Mehmet Akif İnan anısında düzenlenen Şiir Yarışması'na konferansıyla katılan yazar Av. Hayati İnanç, düşünce ve fikir adamı İnan'ın yaşamı boyunca ülkesine aşık bir insan olduğunu ifade etti. Yazar İnanç söyleşisinde geçmişten günümüze ülkemizin değeri olan şahsiyetlerin yaşamından kesitler sunarak izleyenleri adeta hayran bıraktı.

Yazar Hayati İnanç, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen programda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkânı sunan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılar birinci Mehmet Zeki İlkokulu Öğretmeni Fethi Ahmet Harmanşah, ikinci 75. Yıl Anaokulu Öğretmeni Esen Aksoy ve üçüncü Necip Fazıl Kısakürek Lisesi 12.sınıf öğrencisi Dilan Karakaya yazdıkları şiirler okudu. Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek, bundan sonraki süreçte başarı dilekleri iletildi.